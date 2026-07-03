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Una motorista herida al chocar con un coche en el centro de Tui

La moto y el coche implicados.

La moto y el coche implicados. / J. Bernárdez

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Judit Bernárdez

Tui

Una motorista resultó herida en la tarde de ayer, pasados unos minutos de las 16.00 horas, tras chocar contra un coche en el cruce de la calle Irmáns Maristas con la calle Ourense, en el centro de Tui.

La motorista herida tuvo que ser evacuada en ambulancia, aunque consciente, mientras que la otra conductora implicada resultó ilesa. La colisión obligó a la Policía Local a regular el tráfico en esta principal vía de acceso a la ciudad.

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