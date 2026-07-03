La gran cita con los caldos de O Rosal estrena túnel del vino

O Rosal ya tiene todo listo para una de las citas más importantes del verano en el Baixo Miño: la Feira do Viño do Rosal, que reunirá a once bodegas de esta subzona de la Denominación de Origen Rías Baixas del 17 al 19 de julio en la Praza do Calvario. En esta edición, la número 34, la principal novedad será el «Túnel del Vino», una experiencia inmersiva que permitirá descubrir la riqueza y personalidad de los vinos de O Rosal de la mano de un sumiller.

Este túnel del vino sustituye la tradicional cata profesional del viernes y amplía la experiencia a lo largo de las tres jornadas de la feria, ofreciendo al público una propuesta más accesible y participativa. El Museo do Cabaqueiro será el escenario de esta nueva iniciativa, combinando la degustación de los vinos con el descubrimiento de uno de los oficios tradiciones que mejor representan la identidad de O Rosal.

La apuesta por acercar el conocimiento del vino al público se completará con la elección del pregonero de esta edición, que será Antonio Candelas, bioquímico y enólogo de formación, periodista y divulgador especializado en la cultura vitivinícola. Con una trayectoria de más de dos décadas ligada al sector y tras dirigir durante diez años la revista MiVino, en la actualidad asesora a bodegas, denominaciones de origen e instituciones en estrategia, comunicación y divulgación de la cultura del vino.

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Por otro lado, la música ocupará un lugar destacado en las noches de la feria. El viernes The Tetas´Van llevará a O Rosal su propuesta de pop-rock con versiones de letras reivindicativas; el sábado será el turno de El Cuarto de Tula, que ofrecerá un espectáculo sujeto a la herencia musical cubana en Galicia; y, el domingo, cerrará la feria The Pretty Shirts, con un directo cargado de reock and roll y garage rock. También habrá música a la hora del vermú, a cargo de Groovin Folks y de Awen; y pasacalles con el grupo de gaitas Airiños do Folón.