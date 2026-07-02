Tui estrena su renovada Plaza de Frómista con cine

Tui estrenará mañana la reforma de la Plaza de Frómista con una sesión de cine al aire libre. Con esta actividad, el Concello devolverá la vida a este icónico espacio del Conjunto Histórico, que acaba de ser humanizado por cerca de 200.000 euros. Las obras se llevaron a cabo con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino «Vive a historia, descubre Tui: Conexión sostible entre patrimonio e natureza», financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea.

El proyecto, elaborado por el estudio tudense Dobledé Arquitectos, ha eliminado el muro que a finales del siglo XX dividió la plaza en dos alturas. También se creó un graderío, se reordenó el espacio con bancos de piedra, se instaló una pérgola que será cubierta de vegetación y se plantaron dos árboles.

Tres películas

Tras esta reforma, el Concello planea devolver la actividad cultural a dicha plaza. La primera cita tendrá lugar con el traslado de las habituales proyecciones de cine de verano a la Plaza de Frómista. El proyector se encenderá mañana, viernes, con la película de animación «Flow»; el próximo viernes, 10 de julio, está prevista la proyección de «Rondallas», de Daniel Sánchez Arévalo; y, por último, el viernes 14 de agosto, cerrará el ciclo «Moon, mi amigo panda». Todas las proyecciones serán a las 22.30 horas, con entrada gratis y la instalación de 150 sillas para cada sesión de cine. Además, por este motivo, la calle Cuenca se cerrará al tráfico rodado cada jornada de cine a las 22 horas y hasta el remate de cada proyección, excepto para vehículos de emergencias.

Con cargo a la misma subvención que permitió transformar la Plaza de Frómista, el Concello también costeó la reforma de la Plaza de la Armada, y también estaba prevista la humanización de la Plaza del Placer, en cuyos trabajos previos se encontraron restos arqueológicos de época romana, como muros, sistemas de drenaje, una escalera y una estructura circular que podría ser un pozo o un silo de almacenamiento. Estos hallazgos obligaron a paralizar la reforma para seguir profundizando en el pasado romano de Tui.

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Para la reforma de las tres plazas el Concello destino cerca de 487.000 euros de fondos europeos. n