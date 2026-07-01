El PP de O Rosal elige a Iván Gómez como nuevo candidato a la Alcaldía

El PP de O Rosal ha elegido nuevo presidente de la junta gestora, que también será el candidato a las elecciones municipales del 2027. Él es Iván Gómez, empresario, de 45 años, que reemplaza a Carlos Rodríguez, que, a pesar de ganar las pasadas elecciones, aunque por minoría, no volverá a presentarse como aspirante a la Alcaldía de O Rosal por motivos profesionales y personales.

La presentación de Iván Gómez como presidente de la junta gestora del PP de O Rosal tuvo lugar en un acto en el que estuvo arropado por el presidente provincial del partido, Luis López; la secretaria general provincial, Luisa Piñeiro; el actual portavoz municipal, Carlos Rodríguez; y compañeros de la comarca del Baixo Miño.

«Hoy damos el primer paso para el cambio», destacó Luis López, antes de agradecer el «gran trabajo y la construcción de una clara alternativa del gobierno del BNG» de la mano de Carlos Rodríguez, que en los pasados comicios se quedó a las puertas de la Alcaldía al pactar nacionalistas y socialistas un gobierno de izquierdas.

Lopez llamó a toda la militancia a «trabajar duro con la receta de la cercanía, basada en escuchar, entender y atender a los rosaleiros para conseguir la confianza mayoritaria en las urnas el próximo 23 de mayo» y también apeló a la «unidad» como otra de las claves «para devolverle a O Rosal una política y un gobierno centrados en el sentidiño y en los problemas de la gente».

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Por su parte, el nuevo presidente local, Iván Gómez, apeló en varias ocasiones al concepto de cambio que, en su opinión, «es más necesario que nunca para devolver a O Rosal por la senda del desarrollo que siempre se mantuvo con los gobiernos del PP» y que, según él, «se perdió en estos siete años de gobierno nacionalista, y especialmente en este último mandato con una bipartito después del que el BNG perdiese las elecciones».