Elecciones 2027
El PP de O Rosal elige a Iván Gómez como nuevo candidato a la Alcaldía
El actual portavoz, Carlos Rodríguez, se aparta por motivos profesionales y personales
El PP de O Rosal ha elegido nuevo presidente de la junta gestora, que también será el candidato a las elecciones municipales del 2027. Él es Iván Gómez, empresario, de 45 años, que reemplaza a Carlos Rodríguez, que, a pesar de ganar las pasadas elecciones, aunque por minoría, no volverá a presentarse como aspirante a la Alcaldía de O Rosal por motivos profesionales y personales.
La presentación de Iván Gómez como presidente de la junta gestora del PP de O Rosal tuvo lugar en un acto en el que estuvo arropado por el presidente provincial del partido, Luis López; la secretaria general provincial, Luisa Piñeiro; el actual portavoz municipal, Carlos Rodríguez; y compañeros de la comarca del Baixo Miño.
«Hoy damos el primer paso para el cambio», destacó Luis López, antes de agradecer el «gran trabajo y la construcción de una clara alternativa del gobierno del BNG» de la mano de Carlos Rodríguez, que en los pasados comicios se quedó a las puertas de la Alcaldía al pactar nacionalistas y socialistas un gobierno de izquierdas.
Lopez llamó a toda la militancia a «trabajar duro con la receta de la cercanía, basada en escuchar, entender y atender a los rosaleiros para conseguir la confianza mayoritaria en las urnas el próximo 23 de mayo» y también apeló a la «unidad» como otra de las claves «para devolverle a O Rosal una política y un gobierno centrados en el sentidiño y en los problemas de la gente».
Por su parte, el nuevo presidente local, Iván Gómez, apeló en varias ocasiones al concepto de cambio que, en su opinión, «es más necesario que nunca para devolver a O Rosal por la senda del desarrollo que siempre se mantuvo con los gobiernos del PP» y que, según él, «se perdió en estos siete años de gobierno nacionalista, y especialmente en este último mandato con una bipartito después del que el BNG perdiese las elecciones».
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