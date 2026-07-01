Música
La moañesa Wöyza abrirá IKFEM con el estreno de su nuevo disco
La artista gallega Wöyza, referente del hiphop y del soul en España, estrenará en vivo por primera vez su nuevo disco «Valiosa» el día 16 de julio en el concierto inaugural del festival IKFEM, que tendrá lugar en la alameda de Tui.
Wöyza, que es el nombre artístico de la moañesa Sofía Trigo, estará acompañada por la cantautora y productora portuguesa emmy Curl. Cantará temas de su reciente álbum, aunque habrá clásicos y sorpresas junto a la invitada lusa, con quien experimentará una colaboración que únicamente podrá verse y escucharse esa noche.
«Será el único concierto del verano y no arrancaremos la gira de salas hasta otoño», explica Wöyza, que estrena en Tui su cuarto álbum en solitario. Envuelto con el nombre de «Valiosa», presenta once temas que orbitan entre el hiphop, el soul, R&B, afrobeat y una sensibilidad contemporánea. En ellos crea un relato íntimo donde conviven lo emocional y lo político, lo espiritual y lo cotidiano.
El concierto de Wöyza con emmy Curl será la primera actuación de la nueva edición del festival internacional IKFEM, cuya programación comparte escenarios en Tui y Valença. La cita será el jueves 16 de julio a las 22.30 horas; pero antes, ambas artistas participarán con anterioridad en «El Balcón de IKFEM», un encuentro con el público, impulsado por el festival, que tendrá lugar ese día.
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