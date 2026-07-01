La catedral de Tui se abre al arte emergente

El arte medieval y barroco de la catedral de Tui dialoga con el talento contemporáneo de Carlos Fer, el artista multidisciplinar que ha creado «Relicario», la intervención artística que recibirá a todos los vecinos, peregrinos y turistas que visiten el templo tudense hasta finales de septiembre. La obra, que establece una conexión entre lo divino y lo terrenal, conmemora los 800 años de la catedral, pero también mira al futuro.

Su autor, el artista tudense Carlos Fer, que a sus 27 años ya ha exhibido su trabajo en ciudades como Bilbao, La Habana, Luxemburgo o Lisboa, y ha recibido premios nacionales e internacionales; se inspiró en la Capilla de las Reliquias de la catedral de Tui, que custodia las reliquias de más de 60 santos, para crear dicha intervención artística. Estas reliquias se custodian en relicarios. «Llamamos relicario a ese estuche que cuida aquello que contiene. A veces lo llevamos al cuello, a modo de collar», explica Carlos Fer, que extrajo de ahí la idea que dio forma a «Relicario».

La obra construye 200 metros lineales de collares, formados por 800 piezas impresas en filamento transparente biodegradable, una por cada año de la catedral. En total, cuelgan de la nave central ocho collares, cuyas cuentas se inspiran en diferentes motivos recogidos y escaneados en la Capilla de las Reliquias, de manera que cada pieza honra a estas reliquias.

Las guirnaldas, que también evocan a las cuentas del rosario, cuelgan a diferentes alturas y se sujetan con lastres desde naves más altas, de manera que la obra no interviene en el conjunto arquitectónico. «Quería que la catedral se mantuviera intacta», explica el artista, emocionado por exponer una de sus obras en el corazón de su ciudad natal, sobre todo con motivo del 800 aniversario de la consagración de la catedral, y el mismo año que diseñó también el cartel de las Fiestas de San Telmo. «Gracias por apoyar el arte emergente; no siempre es así», agradeció el artista, a punto de rematar su doctorado en Creación e Investigación de la Universidad de Vigo con un proyecto sobre el pliegue en la pintura contemporánea.

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«Relicario» viste a la catedral tudense con sus propios recuerdos, pero también mira al futuro. En este sentido, completan la obra otros collares formados por cientos de pequeños cristales que no llevan reliquias grabadas, ya que hacen referencia, según el artista, «a lo que aún está por venir, a todos los años y recuerdos que la catedral todavía tiene por crear, por guardar y por compartir con la ciudad de Tui».