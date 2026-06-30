Nace un «club» para conectar a empresas y que desarrollen juntas productos turísticos

El Club de Producto de Galicia Suroeste inició oficialmente su trayectoria con su presentación en los viñedos de Altos de Torona, en Tomiño; un encuentro que reunió a más de 70 asistentes, entre representantes institucionales, empresas y agentes vinculados al turismo, a la producción local y a actividades económicas del territorio. El proyecto, ideado por la Asociación de Desarrollo Galicia Suroeste, busca conectar a empresas de diferentes ámbitos para que trabajen juntas en la creación de una oferta turística más integrada, diversa y conectada con la identidad del territorio que forman los municipios de Tomiño, Tui, A Guarda, O Rosal, Oia, Baiona, Nigrán, Gondomar, Porriño, Mos, Redondela, Soutomaior, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes.

La jornada, que contó con la presencia de alcaldesas, alcaldes y concejales de los concellos que integran Galicia Suroeste, tuvo como invitados a Martín Alemparte, director de la Axencia Galega da Calidad Alimentaria, y sirvió también para hacer balance del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino «A Despensa de Galicia» y de su impacto en la consolidación del «xeodestino».

La alcaldesa de Tomiño y presidenta de la Asociación de Desenvolvemento Galicia Suroeste, Sandra González, puso el foco en la importancia de dar continuidad al trabajo desarrollado en los últimos años a través de una herramienta estable de cooperación con el sector. «El Club solo tendrá sentido si las empresas lo sienten como propio. Las administraciones podemos poner en valor el destino, pero el producto turístico se construye con el tejido empresarial», señaló González, destacando además que Galicia Suroeste cuenta con «recursos, producto, paisaje, patrimonio y empresas con capacidad», e indició en que el reto pasa ahora por «sumar todo eso en un relato común y en una oferta más fuerte».

El evento sirvió para presentar las principales claves del Club de producto, su reglamento, el modelo de funcionamiento, los requisitos de pertenencia y el procedimiento que deberán seguir las empresas interesadas en adherirse. Esta nueva herramienta nace como un instrumento de cooperación territorial orientado a coordinar, visibilizar e integrar iniciativas bajo una visión común de sostenibilidad, autenticidad e identidad local.

El Club está abierto a la adhesión voluntaria de entidades pertenecientes a nueve tipologías: alojamientos, restauración, agencias de viajes, guías de turismo, actividades turísticas complementarias, industrias agroalimentarias, viveros, artesanía y tiendas especializadas. Todas ellas deberán cumplir una serie de requisitos comunes, específicos y evaluables, concebidos para garantizar la coherencia de la oferta, el vínculo con el territorio y la calidad de la experiencia turística.

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La jornada sirvió también como punto de encuentro para las más de 30 empresas que se dieron cita en los Viñedos Altos de Torona, que participaron en una dinámica de trabajo en red orientada a favorecer el contacto directo entre profesionales del territorio.