La catedral de Tui estrena iluminación en su 800 aniversario

La catedral de Tui ya encendió su nueva iluminación, que realza el pórtico gótico, las torres, las campanas, la fachada norte, el pazo episcopal y pequeños detalles como las marcas de los canteros, las inscripciones o los relojes de sol de este templo tudense. La nueva iluminación, más eficiente y respetuosa, puede admirarse desde distintos puntos de la ciudad, así como al otro lado del Miño, en la vecina localidad lusa de Valença. El proyecto, que cofinanció Galicia Suroeste a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino «A Despensa de Galicia» y el Concello de Tui, supuso una inversión de 152.000 euros.

En el acto de encendido, el alcalde, Enrique Cabaleiro, reafirmó «el compromiso de la institución local» con la catedral, señalando que «recuperar nuestro patrimonio histórico no es una opción política, es un deber y una responsabilidad de todos y todas». Además, el regidor recordó la efeméride en curso: la celebración del 800 aniversario de la consagración del templo tudense, la única catedral de la provincia de Pontevedra.

En el mismo acto también estuvo presente el obispo de la diócesis de Tui-Vigo, Antonio Valí, quien afirmó que, con esta nueva iluminación «la catedral es un poco más faro, tanto de día como de noche», y mostró su agradecimiento a todas las personas que «hicieron este sueño realidad».

Por otra parte, la presidenta de la Asociación Galicia Suroeste, Sandra González, indicó que esta iluminación de la catedral de Tui es uno de los proyectos más importantes de los acometidos con fondos del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino; mientras que el director del proyecto, Manuel Martínez Carazo, explicó que el objetivo del trabajo realizado radicó en «revalorizar la catedral para poder apreciar toda su belleza y su arquitectura, y dotarla de una iluminación suave pero emocional».

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Además de su funcionalidad ornamental, la nueva iluminación de la catedral de Santa María reducirá a la mitad el coste energético y dejará de emitir 7,5 toneladas de CO2 al año.