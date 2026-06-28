Tomiño moderniza su Policía Local con el uso de drones y un software pionero

El Concello de Tomiño ha iniciado una colaboración con la firma gallega Vig-Sec Drone, una empresa pionera gracias a su software Suite ACRE, la primera herramienta que ofrece soluciones en tiempo real en un espacio reducido para las aeronaves no tripuladas. Dicho software es el que ha empezado a utilizar la Policía Local de Tomiño. Esta tecnología, que ya usa también la Policía Local de Vigo, permite mejorar la coordinación operativa, facilitar la toma de decisiones en tiempo real y reforzar la capacidad de respuesta ante incendios, accidentes, eventos públicos o situaciones de peligro. Su aplicación resulta especialmente útil en escenarios donde disponer de información precisa y actualizada puede marcar la diferencia en la protección de las personas, los bienes y el entorno natural.

Otro de los ejes principales de esta colaboración entre Vig-Sec Drone y el Concello de Tomiño tiene que ver con la formación continuada de los agentes de la Policía Local en el uso de drones. El gobierno local considera fundamental que la Policía Local de Tomiño cuente con personal capacitado en el uso operativo de estas naves no tripuladas, no solo desde el punto de vista técnico, sino también en su integración dentro de los procedimientos de seguridad y emergencia.

A través de esta formación, los y las agentes locales pueden emplear drones para obtener una visión aérea del terreno, supervisar zonas de difícil acceso, identificar puntos críticos y apoyar la coordinación con otros servicios intervinientes, como Protección Civil, bomberos o brigadas de extinción.

En el caso de incendios forestales o urbanos, el software Suite ACRE facilita además la visualización aérea compartida, la localización de focos, el seguimiento de la evolución del fuego o de las lapas y la identificación de áreas de riesgo. Esta información contribuye a orientar mejor los recursos disponibles y a incrementar la seguridad de los equipos que trabajan sobre el terreno.

Además de su utilidad en las emergencias, la plataforma diseñada por Vig-Sec Drone también ofrece apoyo en dispositivos preventivos y eventos públicos. Un ejemplo reciente fue la carrera de BTT celebrada en Tomiño, donde la Policía Local ya utilizó Suite ACRE para coordinar recursos a lo largo del recorrido y contribuir al adecuado desarrollo de la prueba.

Noticias relacionadas

«La seguridad en el siglo XXI requiere innovación, especialización y coordinación», destaca la alcaldesa de Tomiño, Sandra González, explicando que la colaboración con empresas como Vig-Sec Drone y la formación continua de la Policía Local «nos permite estar mejor preparados para proteger a los vecinos; ante una emergencia, cada segundo cuenta, y disponer de información precisa es clave para tomar las mejores decisiones».