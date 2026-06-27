Aparcamiento
El PP de Tui critica el funcionamiento de la zona azul
Revela que la Policía Local no está imponiendo multas tras la implantación de las cámaras
El Partido Popular de Tui reprocha la «total ineficacia y el despilfarro continuado» del sistema de control de la zona azul mediante cámaras de videovigilancia. Según el PP, cuatro meses después de la implantación de las cámaras, siguen llegando facturas por unos 20.000 euros tras el gasto inicial de casi 108.000 euros. Igualmente, el PP revela que el sistema no está funcionando correctamente porque la Policía Local no está imponiendo sanciones.
«Dijimos que sería una solución muy costosa y lo estamos viendo con facturas que no paran de llegar, y, además, alertamos de que no serviría y que causaría un malestar social por el rechazo ciudadano a este operativo de videovigilancia», destaca el portavoz del PP, Nico Montes, insistiendo en su «revisión inmediata y la implantación de un sistema más cómodo, sencillo y barato como es la zona azul gratuita, que garantiza la rotación y beneficia al comercio». Sobre esto cabe aclarar que la zona azul ya es gratuita.
Desde el PP de Tui recuerdan también que su portavoz, Nico Montes, interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la ordenanza municipal que regula este sistema de control de la zona azul mediante cámaras en el centro de Tui. Precisamente porque el asunto está pendiente de resolución judicial, el concejal encargado de esta área, Miguel Méndez, descarta hacer valoraciones y confirma que el régimen sancionador está en funcionamiento, pendiente de una adaptación del formato por parte del ORAL para que la tramitación de las correspondientes multas sea más sencillapara la Policía Local.
El Concello de Tui activó este nuevo sistema de control de la zona azul el 11 de febrero y dejó un plazo de un mes libre de sanciones para familiarizar a los usuarios y usuarias con este nuevo método de control del estacionamiento gratuito con límite horario que busca la rotación de vehículos en el centro urbano. Una vez superado ese periodo de prueba, el Concello anunció que se empezarían a aplicar las sanciones pertinentes a quienes se excedan del límite horario. En este sentido, el jefe de la Policía Local de Tui, Manuel Arca, confirmaba ayer que todavía no se ha tramitado ninguna sanción.
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