Inauguración
La catedral de Tui estrena iluminación
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Tui
La Asociación de Desenvolvemento Galicia Suroeste y el Concello de Tui inaugura hoy la nueva iluminación ornamental de la catedral de Santa María de Tui, que combina tecnología led de última generación con criterios de eficiencia energética, conservación patrimonial y realce artístico.
La cita será a partir de las 22.30 horas, con ambientación musical en la plaza a cargo de Miguel Veiga, intervención de las autoridades, posterior encendido de la nueva iluminación.
El proyecto, cofinanciado con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino «A Despensa de Galicia» del Xeodestino Galicia Suroeste, y por fondos propios del Concello, coincide con la celebración del 800 aniversario de la consagración del templo.
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