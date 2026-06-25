Tomiño completa un modelo urbano más accesible y sostenible

El Concello de Tomiño ha culminado las obras de mejora de la calle República Arxentina, en O Seixo, y de la Avenida Ordóñez, en Goián, completando un modelo urbano vertebrado en la accesibilidad y la movilidad sostenible.

La intervención en el margen sur de la calle República Arxentina cierra un trabajo iniciado en fases anteriores. Ahora, con un itinerario peatonal continuo de 2,5 metros de ancho, queda completada la conexión accesible entre los principales equipamientos públicos del núcleo: el centro de salud, el instituto, el pabellón de A Carballa, el centro de día, la Policía Local y los servicios sociales.

Esta obra forma parte del proyecto integral Integra Tomiño, cofinanciado por la Diputación de Pontevedra a través del programa PON2030, con una inversión global de 1,3 millones de euros, que incluye también la rehabilitación energética integral de la Casa da Cultura, que en breve reabrirá sus puertas como nuevo espacio de referencia cultural y de ocio para el municipio.

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Por otro lado, en Goián las obras en la Avenida Arxentina modernizaron una de las vías provinciales del núcleo con actuaciones que abarcan el reasfaltado integral de la vía, la renovación de las aceras con materiales más accesibles y resistentes y la adecuación del acceso al aparcamiento anexo, con más de 200 plazas.