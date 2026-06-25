De catedral a catedral a paso militar

Tui volvió a ser un año más el punto de partida del Concurso de Patrullas de la Brilat, uno de los ejercicios más exigentes del Ejército de Tierra, consistente en recorrer los 120 kilómetros que separan las catedrales de Tui y Santiago, sin descanso y habiendo completado seis pruebas militares.

En total, 120 soldados, repartidos en 20 patrullas, iniciaron ayer este particular Camino de Santiago desde el Paseo da Corredoira. Un total de 120 peregrinos de élite pusieron al límite sus capacidades físicas y mentales para entrar triunfantes, hoy, en la Praza do Obradoiro de Compostela.

La organización estima el tiempo total aproximado para completar el trayecto y ejecutar todas las pruebas en 30 horas, estando el récord de años anteriores en 18 horas. Durante todo el Camino, las patrullas se guiaron únicamente por la señalización propia de la ruta jacobea o por mapas y brújulas, estando prohibida cualquier ayuda tecnológica de navegación. En cuanto fueron haciendo kilómetros tuvieron que superar diferentes pruebas, como el recorrido cronometrado y el recorrido topográfico en localizaciones secretas; tiro de precisión con fusil y paso de pista de obstáculos en la base de General Morillo, en Pontevedra; cruce a nado del río Lérez y lanzamiento de granadas en el río Ulla, en Padrón.

Todo ello con el macuto lleno a sus espaldas, donde cargaron durante todo el itinerario con el material necesario para ejecutar las diferentes pruebas, como el fusil para realizar la prueba de tiro, los cascos o protectores auditivos para el lanzamiento de granadas o el bañador para el cruce a nado en el río Lérez. De igual forma, el peso mínimo de la mochila no bajó en ningún momento de los 7 kg.

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Los 120 soldados participaron en patrullas de seis miembros y partieron escalonadamente a partir de las ocho de la mañana del Paseo da Corredoira de Tui, una hora antes de lo previsto para esquivar el calor. Tras una jornada maratoniana, con únicamente dos horas obligatorias de descanso en todo el trayecto, soportando altas temperaturas y humedad, hoy está prevista la llegada a Santiago de Compostela de las patrullas más rápidas, habilidosas y resilientes.