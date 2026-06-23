Tui reabre las piscinas tras invertir 350.000 euros

Tui ha reabierto sus piscinas municipales tras acometer una reforma integral de sus instalaciones por valor de casi 350.000 euros. Además de la renovada imagen del espacio acuático, el Concello introduce este año como novedad la adquisición «online» de entradas, bien a través de tui.gal o en la app del Concello de Tui.

El precio de la entrada es el mismo que en años anteriores: 2 euros para personas adultas y 1,5 euros para niños, niñas y personas jubiladas. También habrá la posibilidad de adquirir bonos de 30 baños, a un precio de 40 euros para adultos y 35 euros para el colectivo infantil y jubilados. El horario de apertura será de lunes a viernes de 13.30 a 20.30 horas, y sábados, domingos y festivos de 12.30 a 20.30 horas, hasta el 6 de septiembre

El Concello acometió su reforma con cargo a una subvención del Consejo Superior de Deportes, que aportó cerca de 198.000 euros del total del coste de la obra, lo que obligó a mantener las piscinas cerradas el pasado verano. La actuación incluyó mejoras en todos los ámbitos, tanto en su exterior como interior. Se mejoró la accesibilidad y se renovaron los vestuarios, incorporando uno para personas con discapacidad. También se sustituyeron los lavabos y espejos, se repararon las instalaciones, se pintó el exterior y se colocó nuevo pavimento en la terraza exterior.

Por otro lado, en la piscina para adultos, con unas dimensiones de 25 metros por 12,5 metros, fue sustituido el gresite por revestido cerámico con mejoras de impermeabilización, se instaló una silla para el acceso para personas con movilidad reducida, y se realzó un nuevo acabado en la explanada con inclusión de rejilla de cerámica manteniendo el sistema desbordante.

Mientras, en la piscina infantil, donde se amplió el perímetro del vaso, también se instalaron juegos de chorros verticales.

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En cuanto al sistema de depuración, se cambió la bomba general de las dos piscinas y de la filtración, así como el sistema de clorado por un sistema salino, con más capacidad desinfectante, menor toxicidad, sin olores y sin que irrite ni ojos ni piel.