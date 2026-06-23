Reconstruyen el accidente de O Rosal en el que un motorista murió arrollado por un coche

Las autoridades han reconstruido este martes el accidente registrado en un tramo de carretera del municipio pontevedrés de O Rosal en julio de 2025 en el que un vehículo arrolló una motocicleta y murió el conductor de este último, Brais Otero, de 33 años.

En la reconstrucción de las circunstancias del accidente, por orden del Juzgado de instrucción 2 de Tui, encargado de la investigación, los expertos recurrieron a un vehículo de la marca BMW cedido, similar al que conducía el encausado. Los hechos fueron recreados por miembros del Subsector de Trafico de Pontevedra y el DIRAT (Equipo de investigación y reconstrucción de accidentes de tráfico) de Mérida.

El 15 de julio de 2025 hacia las 16:30 horas en un tramo de la carretera CG 4.2, a la altura de As Eiras, según la investigación, un vehículo BMW invadió el carril contrario y colisionó con la motocicleta, a consecuencia de los cual murió el conductor de esta.

Recreación del siniestro mortal de O Rosal en el que un motorista falleció arrollado por un vehículo. / Guardia Civil

Tras el accidente, el conductor del vehículo abandonó el lugar sin prestar ayuda a la víctima y detenido posteriormente por la Guardia Civil.

Se trata de un hombre de 25 años residente en Murcia que fue investigado y quedó en libertad tras abonar una fianza de 150.000 euros acordada por el Juzgado, en espera del juicio.

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La reconstrucción practicada este martes busca aportar nuevos elementos para el avance de la investigación judicial, en la que hay sospechas de que el conductor excedió los límites de velocidad.