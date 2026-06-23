Reconstruyen el accidente de O Rosal en el que un motorista murió arrollado por un coche
Agentes del Subsector de Trafico de Pontevedra y el DIRAT de Murcia contaron con un BMW cedido para la recreación del siniestro mortal
En la colisión murió el joven Brais Otero, de 33 años
El encausado, que se dio a la fuga, salió de prisión tras abonar una fianza de 150.000 euros
Las autoridades han reconstruido este martes el accidente registrado en un tramo de carretera del municipio pontevedrés de O Rosal en julio de 2025 en el que un vehículo arrolló una motocicleta y murió el conductor de este último, Brais Otero, de 33 años.
En la reconstrucción de las circunstancias del accidente, por orden del Juzgado de instrucción 2 de Tui, encargado de la investigación, los expertos recurrieron a un vehículo de la marca BMW cedido, similar al que conducía el encausado. Los hechos fueron recreados por miembros del Subsector de Trafico de Pontevedra y el DIRAT (Equipo de investigación y reconstrucción de accidentes de tráfico) de Mérida.
El 15 de julio de 2025 hacia las 16:30 horas en un tramo de la carretera CG 4.2, a la altura de As Eiras, según la investigación, un vehículo BMW invadió el carril contrario y colisionó con la motocicleta, a consecuencia de los cual murió el conductor de esta.
Tras el accidente, el conductor del vehículo abandonó el lugar sin prestar ayuda a la víctima y detenido posteriormente por la Guardia Civil.
Se trata de un hombre de 25 años residente en Murcia que fue investigado y quedó en libertad tras abonar una fianza de 150.000 euros acordada por el Juzgado, en espera del juicio.
La reconstrucción practicada este martes busca aportar nuevos elementos para el avance de la investigación judicial, en la que hay sospechas de que el conductor excedió los límites de velocidad.
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