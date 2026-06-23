La catedral ofrece una programación especial en honor a A Franqueira

La imagen de la virgen de A Franqueira se puede visitar esta semana de manera excepcional en la catedral de Tui, con motivo del Año Jubilar que la Diócesis de Tui-Vigo está viviendo para celebrar el 800 aniversario de la consagración del templo tudense. La imagen fue bendecida por el obispo, monseñor Antonio Valín, que presidió una eucaristía para dar la bienvenida a A Franqueira.

Durante toda esta semana, la imagen de A Franqueira permanecerá en el templo catedralicio. Todos los días, a las 10.30 horas, habrá rosario y meditación, seguida de la misa a las 11.00 horas. Además, el 26 de junio, a las 19.00 horas, en la sala de la calle Camilo José Cela, el sacerdote Ángel Carnicero, delegado de Pastoral Vocacional y formador en el Seminario Interdiocesano «Apóstol Santiago», impartirá la conferencia «María, madre de la Iglesia».

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Finalmente, el 28 de junio, a las 13.00 horas, se celebrará la eucaristía de despedida en la catedral tudense, tras la cual la imagen regresará a su hogar en el santuario de Nuestra Señora de A Franqueira, en A Cañiza.