Tui propone más de veinte actividades culturales este verano

El Concello de Tui pone en marcha su programación de «Verán Cultural 2026», que se celebrará del 3 de julio al 22 de agosto con más de veinte actividades, entre ellas, festivales de música folk y rock, cine al aire libre, danza, gastronomía popular, bandas de música y eventos internacionales.

El Festival de Cultura Tradicional e Folk de Tui abrirá el verano durante tres días, con conciertos, exposiciones y actividades para todos los públicos.

El cine al aire libre llegará por primera vez a la Praza de Frómista tras la reciente remodelación de este espacio. Con 150 plazas y proyecciones a las 22.30 horas, el ciclo ofrecerá tres títulos para todos los públicos: el 3 de julio se proyectará «Flow», el 10 de julio «Rondallas» y el 14 de agosto «Moon, mi amigo Panda».

El festival IKFEM volverá a ocupar un lugar destacado en la agenda estival, uniendo Galicia y Portugal desde el 16 al 19 de julio.

Otra cita ya consolidada en el verano tudense es la Noite Internacional do Miño, que se celebrará en el Parque do Laxal, en Rebordáns, el 28 de julio.

Noticias relacionadas

El mes de agosto echará a andar con el festival Música no Claustro, cuya programación se conocerá próximamente. Y, entre todas las citas de agosto, destaca la Festa do Miño, que tendrá lugar el 15 de agosto, primero en la ribera de Caldelas y en el río, y luego en la calle Compostela, donde las asociaciones culturales tudenses surtirán de gastronomía a quien se acerque a disfrutar de Tui. Al margen de otras citas, cerrará el «Verán Cultural 2026» la sexta edición del Rocha Folk, el viernes 21 y sábado 22 de agosto en la ribera de Caldelas.