El nuevo tramo de la AG-42, al 50%

La Xunta de Galicia avanza en las obras del nuevo tramo de la Vía de Altas Prestaciones (VAP) Tui-A Guarda, AG-42, que prevé rematar el próximo 2027, pues actualmente están cerca de llegar al ecuador de su ejecución. La actuación sumará 3,2 kilómetros, entre el enlace del polígono de Areas hasta la PO-350, en los Concellos de Tui y Tomiño; y en ella el gobierno gallego invierte cerca de 18 millones de euros.

La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, visitó ayer los trabajos. Actualmente están avanzadas o en ejecución algunas de las intervenciones más significativas, como los movimientos de tierra, que ya permiten divisar el trazado de la carretera. Además, ya comenzó a disponerse parte del firme, se avanzó en el drenaje, en las canalizaciones de servicio y está ya rematado el paso inferior en la zona de Areas.