El centro de Tui cede más espacio para las personas

Tui inauguró ayer la reforma integral del Paseo da Corredoira, Plaza de la Inmaculada y calle Augusto González Besada, tres espacios emblemáticos del centro urbano que ceden el protagonismo al peatón. En este sentido, el alcalde, Enrique Cabaleiro, destacó que dicha renovación supone la culminación de una vieja aspiración del gobierno municipal. «Convertir lo que era una carretera nacional en un lugar de encuentro para la ciudadanía», indicó el regidor, señalando que «es un espacio emblemático que conecta dos ámbitos fundamentales de la ciudad y que merecía un tratamiento urbanístico mucho más adecuado».

Las obras, que comenzaron en marzo del año pasado con la humanización del primer tramo del Paseo da Corredoira y su definitiva peatonalización, se extendieron a la Plaza de la Inmaculada y se completaron recientemente con la transformación integral de la calle Augusto González Besada. En total se invirtieron más de 1,1 millones de euros, financiados al 80% por la Diputación de Pontevedra y al 20% por el Concello de Tui. El objetivo del gobierno local es ampliar esta humanización desde la Plaza de la Inmaculada hasta el cruce del Casino. «Es una necesidad vital, tanto desde el punto de vista ambiental como de mejora de la calidad de vida», destacó Cabaleiro en la inauguración, reafirmando el compromiso del gobierno local por seguir con la recuperación de los espacios públicos.

El acto contó con la asistencia de otros miembros de la corporación y del diputado provincial Pablo Castillo, que acompañaron al alcalde en el corte de la cinta que abrió oficialmente la calle Augusto González Besada, que tendrá sentido único, con entrada desde la rotonda de la calle Ourense.

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La inauguración se convirtió en toda una fiesta. Desde media tarde las actividades de animación infantil tomaron la calle. Además, el comercio y la hostelería local, junto a la Asociación de Comerciantes e Industriales de Tui (Acitui), se sumaron a la celebración con diversas iniciativas, desde música en directo hasta cócteles y pinchos. El grupo The Pileidis y el DJ Chimo Cabreira cerraron la velada cantando y pinchando los grandes éxitos del pop nacional.