Tui encara otra humanización con la adjudicación de la calle Coruña

El Concello de Tui inaugura esta tarde las obras de humanización del Paseo da Corredoira, Plaza de la Inmaculada y calle Augusto González Besada, y ya tiene prevista una nueva actuación de transformación del espacio público. En este caso en la calle Coruña, cuyas obras ya han sido adjudicadas por cerca de 810.000 euros, financiados íntegramente por la Diputación de Pontevedra con cargo al Plan Extra y al Plan +Provincia. Las obras comenzarán a principios del próximo mes de julio y el plazo de ejecución será de seis meses.

La actuación pretende una reforma total de dicha calle, dotándola de una plataforma única para que los peatones tengan prioridad. También se recuperarán los elementos protegidos, el peto de ánimas y el cruceiro, actualmente algo abandonados. De dicha humanización tampoco se escaparán las escaleras de acceso a la calle Foxo, que serán íntegramente remodeladas, creando un jardín vegetal vertical. Las obras incluyen la renovación de la red de saneamiento y pluviales y la retirada de tendidos aéreos para enterrarlos en la medida de los posible. Por último, también se actualizará la señalización vertical y horizontal, se incorporarán luminarias led y se instalará nuevo mobiliario público y plantas decorativas.

La reforma de la calle Coruña continuará la transformación del centro urbano que inició el gobierno local con las obras de humanización del Paseo da Corredoira, Plaza da Inmaculada y calle Augusto González Besada. Estas se inauguran esta tarde tras más de un año en obras y una inversión de más de un millón de euros, financiados también con fondos provinciales. Precisamente con cargo a otra subvención de la Diputación de Pontevedra, el Plan Extra, el Concello de Tui ya planea completar la humanización del tramo de calle paralelo al Paseo da Corredoira que falta. El que iría desde la Plaza da Inmaculada hasta el conocido como cruce del Casino. El Concello ya tiene apalabrada dicha subvención, aunque las obras no comenzarían hasta rematar las previstas próximamente en la calle Coruña.

Acto de inauguración

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El Concello ha preparado varias actividades para acompañar el acto simbólico de apertura de la calle Augusto González Besada, que efectuará el alcalde, Enrique Cabaleiro, junto a miembros de la Corporación y el grupo folclórico Xuntanza de Randufe, a las 20.30 horas. Pero antes, ya desde las 18.30 horas, habrá taller de chapas, pasacalles de zancudos, medusas y globoflexia. Tras el acto oficial, a partir de las 21.00 horas actuará el grupo tudense The Pileidis, que interpretarán temas de los años 90 y los 2000. Luego será el turno de Chimo Cabreira, que pinchará una selección de los grandes éxitos de la música española de los años 80 y 90 y algún tema actual. El comercio y la hostelería local también colaborará con distintas iniciativas.