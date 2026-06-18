Tui crea dos rutas ciclistas con estación de autorreparación

Tui estrena dos rutas cicloturistas, una circular con salida desde la calle Maristas, y otra lineal desde el monte Aloia hasta el Santa Trega, que cuentan ambas con una estación de autorreparación de bicicletas en sus respectivos puntos de partida. Dicho proyecto se llevó a cabo dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del Geodestino Ría de Vigo y Baixo Miño «A Despensa de Galicia» y se financió íntegramente con fondos europeos Next Generation.

La ruta que sale de la calle Maristas tiene su punto de partida al lado del Mercado de San Antonio. Se trata de un recorrido circular de casi 24 kilómetros y un desnivel acumulado de 708 metros que permite descubrir parte del espacio natural del Aloia. Sale del Mercado Municipal, continúa por pistas forestales y senderos hasta llegar al área recreativa de A Macoca, Frinxo, capilla de San Fíns y Pedra do Acordo. Luego baja por Salgueirón para disfrutar de unas vistas panorámicas del Baixo Miño, y pasa por el centro de visitantes del Parque Natural, cruza el río Tripes y vuelve al punto de partida.

El Aloia y el Trega, conectados

Por otro lado, la ruta Aloia-Trega es lineal y bidireccional, con un recorrido de 75.6 kilómetros y un desnivel de 21.215 metros. Atraviesa los Concellos de Tui, Tomiño, O Rosal y A Guarda, partiendo del pabellón de A Macoca, en Tui; y del Museo Arqueolóxico de Santa Trega, en A Guarda. Durante este trayecto, los ciclistas pasarán por lugares como el Alto de San Antoniño, el Monte Tetón, el Niño Corvo, Val do Tamuxe o los molinos de O Folón y O Picón.

Ambas rutas cuentan con paneles interactivos en la calle Maristas y en A Macoca, donde está toda la información necesaria para los y las ciclistas que quieran disfrutar de la misma, como el tiempo estimado, el grado de dificultad o el tipo de bicicleta recomendada. Incluye también un mapa con la señalización completa y los puntos de salida y llegada, así como códigos QR para descargar las rutas en las plataformas Komoot y Wikiloc y acceder a la web de Galicia Suroeste.

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Para la concejala de Turismo, Ana Núñez, «la puesta en marcha de estas rutas representa un paso más en la apuesta por el turismo sostenible, que pone en valor el patrimonio natural de este territorio». Añade además que, con estos recorridos señalizados tanto en los paneles informativos como a través de dos de las aplicaciones más populares para planificar rutas al aire libre, se contribuye a la promoción de estos itinerarios y de todo el territorio del Xeodestino Galicia Suroeste, del que el Concello de Tui es socio.