La Red Ciudades que Caminan se inspira en el modelo tomiñés

El Concello de Tomiño ha recibido la primera visita de campo de una delegación de la Red Ciudades que Caminan, una asociación internacional compuesta por casi un centenar de ciudades, cuatro diputaciones y más de 16 millones de habitantes que busca que las y los viandantes sean los máximos protagonistas de la movilidad urbana y del espacio público. Con este objetivo, la red ha tomado Tomiño como referente de la recuperación del espacio público para las personas en villas de tamaño medio, de manera que el encuentro buscaba conocer de primera mano el modelo desarrollado por Tomiño en las dos últimas décadas.

La jornada arrancó con una recepción institucional en la casa del Concello, donde la alcaldesa, Sandra González, les dio la bienvenida a las treinta personas miembros de la red. Luego, el concejal de Planificación Estratégica, Uxío Benítez, ofreció una charla sobre la estrategia e intervención desarrollada a lo largo de los último 20 años.

A continuación, los visitantes se trasladaron a la calle. La delegación recorrió a pie el núcleo urbano de O Seixo y visitó las intervenciones realizadas en los núcleos rurales de Estás y Figueiró, para rematar con un paseo por el núcleo urbano de Goián. El itinerario permitió comprobar en directo como Tomiño recuperó ese espacio público para las personas.

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La alcaldesa mostró su satisfacción por la visita, porque «que la Red de Ciudades que Caminan elija Tomiño para su primera visita de estudios es un reconocimiento al trabajo de muchos años y de mucha gente». «Estamos orgullosos y orgullosas de lo que construimos y de que sirva de inspiración para otros municipios. Lo de Tomiño no es un modelo cerrado, es un proceso vivo del que seguimos aprendiendo cada día», valoró González.