La biblioteca de Tui crea una colección de memoria histórica

La Biblioteca Municipal de Tui ha recibido una donación de más de un centenar de títulos sobre memoria histórica que, junto a los fondos propios de la biblioteca tudense, crean una colección específica sobre esta temática. Los libros fueron entregados por la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Baixo Miño, Condado e A Louriña, siendo su representante Ramón Fernández Leal, que firmó el acta de donación de estos ejemplares ayer, junto al alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro.

Se trata de una colección de alrededor de cien obras bibliográficas de variada procedencia geográfica, en muchos casos ediciones locales, que se completan con las obras ya existentes en la Biblioteca Municipal de Tui. En su conjunto crean la colección «Memoria democrática», que se puede encontrar junto a las obras de historia contemporánea.

Con esta donación, la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Baixo Miño pretende acercar al público estos títulos, muchos de ellos de difícil acceso o incluso descatalogados, de manera que puedan ser consultados por las personas interesadas en conocer esta parte de la historia contemporánea.

Noticias relacionadas

El alcalde agradeció a la Comisión este gesto que enriquece los fondos de la biblioteca y expresó el compromiso del Concello de Tui con la recuperación y dignificación de todo lo que está relacionado con el ámbito de la memoria democrática, especialmente lo que tiene que ver con el golpe de Estado de 1936, la guerra civil y la posterior represión franquista.