Las Galimpiadas aguantan al calor

Caldelas de Miño celebró este fin de semana la sexta edición de las Galimpiadas, cuyo lema este año fue «Aguanta aí!». Lo que no sabían los participantes era que lo que iban a tener que aguantar era el mercurio del termómetro, que, sin quererlo, se convirtió en una prueba más que tuvieron que superar las más de 200 personas que participaron para mantener vivas las Galimpiadas. En total, 19 equipos derrocharon ingenio y estrategia para conseguir la copa de campeón de Galicia, que este año levantó «Os do 94», un habitual de las Galimpiadas, que se impuso al resto de equipos con 180 puntos. En segundo lugar quedó «Masteam» con 144 puntos y en tercera posición «Arrebentatinallas» con 135 puntos.

La mayoría de las pruebas se celebraron en la ribera de Caldelas, aunque también acogieron los juegos de la rana y tute el Chiringo Os Choróns y el Bar A Capela, respectivamente. Además de las pruebas habituales, como la carrera de sacos, el pulso, los esquís de tierra o la cuerda, se recuperó el juego del pañuelo y se incorporó el tres en raya, que fue la prueba sorpresa de la pasada edición. Este año, la prueba sorpresa consistió en lanzamiento de boina, siendo esta una de las citas que más expectación generó al medir la puntería de los 19 equipos participantes.

Entre los equipos, repitieron experiencia la mayoría. Así, además de los tres primeros clasificados, tampoco faltaron «Jubilados», «Patrulla da Cantina», «Pitillos de Lear», «Manitos», «Anguilas», «Rural Kombat», «Os de Sempre», «Galiña Azul», «As Man Donnas», «Maribros» y «Esques». Las nuevas incorporaciones fueron «Los Maduros», «Una tribu comache», «Os bebe sen sede», «Tropa de élite» y «Manca2». Este último equipo logró clasificarse en cuarta posición en su primer año participando en las Galimpiadas.

Además de los premios correspondientes al podio, la organización entregó otros galardones, como el premio popular, que ganó «Patrulla da Cantina», por ser el equipo que más puntos consiguió entre el público asistente. Por otro lado, la organización decidió conceder a Andrea Madarnás el «GMA», por ser la persona que mejor representó los valores «galímpicos». Por último, este año la Asociación estrenó el Premio Especial Samu, que entregó al equipo «Manitos», en reconocimiento al compañerismo del grupo, que participó en casi todas las ediciones de las Galimpiadas remando siempre a favor de obra.

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El evento, que organiza la Asociación Non Damos Feito, desafió al termómetro y reunió a personas de todas las edades. La música y la gastronomía tampoco faltó en esta edición, la más calurosa, pero también la que más equipos compitieron por la copa de campeones de Galicia que alzaron «Os do 94».