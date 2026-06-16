Tradición
Cabaleiro urge superar la confrontación en la Ofrenda al Antiguo Reino de Galicia
Tui fue este año la ciudad encargada de presentar la ofrenda en Lugo
Las siete capitales del antiguo Reino de Galicia volvieron a reunirse el domingo en la catedral de Lugo en la tradición institucional más antigua que se mantiene viva en Galicia, la Ofrenda al Santísimo Sacramento. El alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, fue el encargado este año de presentar la ofrenda en nombre de las siete ciudades que, como Tui, fueron capital gallega. El regidor tudense también pronunció un discurso en el que destacó el valor del municipalismo, puso en valor la celebración del octavo centenario de la consagración de la catedral de Tui e hizo un llamamiento a «superar la confrontación permanente».
Cabaleiro también aludió a los tiempos inciertos que nos toca vivir y a las preocupaciones actuales. La violencia y las guerras, la conculcación de los principios de la legalidad internacional y los nuevos tipos de pobreza «surgen de la precariedad laboral, de los bajos salarios, de la practica imposibilidad del acceso a la vivienda, de la difícil conciliación entre la vida familiar y laboral, de la dificultad para la emancipación de nuestra juventud, de la necesidad de emigrar para encontrar empleos de calidad o de la discriminación por cualquier motivo o condición».
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