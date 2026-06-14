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Tui da la bienvenida a los peregrinos con una escultura de piedra

Inauguración de la pieza, ayer. | D.P.

Inauguración de la pieza, ayer. | D.P.

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D.P.

Tui

El Concello de Tui inauguró ayer una escultura de piedra, obra de escultor tudense Rai, que representa a un peregrino. La pieza se ubica en la calle Olímpicos Tudenses, en plena ruta del Camino Portugués a Santiago, y fue financiada con cargo al Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra. La escultura es un homenaje a los miles de peregrinos que cada año llegan a Tui.

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