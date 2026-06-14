Tomiño ofrece 100 horas de cultura y ocio este verano

El Concello de Tomiño ya tiene lista una amplia programación estival que incluye casi medio centenar de actividades y cerca de 100 horas de propuestas culturales y de ocio pensadas para que los vecinos y visitantes puedan disfrutar de un verano dinámico, diverso y al aire libre entre los meses de junio y septiembre.

La música estará muy presente de la mano de Son&Serán, un ciclo que consolida la apuesta municipal por recuperar las plazas como espacios de convivencia y disfrute compartido. Así, a lo largo del verano, una decena de actuaciones musicales llevarán diferentes estilos y artistas a los espacios públicos del municipio.

A esta programación se suma una nueva edición de Música&Románico, una iniciativa ya plenamente consolidada entre los vecinos que combina patrimonio y creación artística. Las iglesias románicas tomiñesas volverán a acoger actuaciones de grupos e intérpretes como KeiKos, Sara Ruiz y Rafael Muñoz, Medinukai Ensemble o Rafael Yebra y Oswaldo Oro.

Los más pequeños también tendrán su espacio de ocio con el ciclo PequeVerán, que ofrecerá cerca de una decena de actividades en las plazas Pintor Antonio Fernández y Mina. Habrá cuentacuentos, espectáculos familiares y otras propuestas participativas pensadas para compartir en familia.

La oferta se completará con sesiones de cine al aire libre, actividades turísticas, acciones de voluntariado y propuestas impulsadas por la OMIX de Tomiño.

Entre las citas más esperadas está el concierto de Ortiga, previsto para el 11 de julio, con una propuesta que mezcla pop «tropiatlántico», electrónica y música urbana. También destaca el tradicional Concierto de Verano de la Agrupación Musical de Goián, que en esta edición compartirá escenario con Astarot, el 28 de agosto.

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La alcaldesa, Sandra González, resume esta programación como «amplia y diversa, diseñada pensando en que todas las personas, independientemente de su edad o intereses, puedan encontrar actividades con las que disfrutar el verano sin salir del municipio». «Queremos seguir haciendo de las calles y de las plazas espacios vivos, donde la cultura sea un elemento de encuentro y de convivencia», recalca la regidora tomiñesa.