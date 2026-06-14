El alcalde de Tui, contra la violencia y la exclusión en la Ofrenda do Antigo Reino

El alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro González, fue el encargado de realizar este domingo la ofrenda al Santísimo en la Catedral de Lugo en nombre de las siete ciudades del Antigo Reino de Galicia, una intervención en la que aprovechó para denunciar la violencia, los problemas para acceder a una vivienda, la precariedad laboral, la confrontación permanente o la desinformación «en este tiempo incierto que nos toca vivir».

La ofrenda fue recibida, como manda la tradición, por el prelado de su diócesis, Antonio Valín, obispo de Tui-Vigo, en una ceremonia que contó con la participación de los demás prelados gallegos y representantes de las siete ciudades del Antigo Reino de Galicia, entre ellos la alcaldesa de Lugo, Elena Candia, que ejercía como anfitriona.

Entre las autoridades presentes también estuvieron el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; la conselleira do Medio Rural, María José Gómez; la vicepresidenta del Parlamento, Raquel Arias; el director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes; el comisario jefe de la Policía Nacional en Lugo, Luis Miguel Romera, o el coronel jefe de la Guardia Civil, Luis Germán Avilés.

Una denuncia durante en el evento institucional más antiguo de Galicia

«Es la tradición institucional más antigua que se conserva en Galicia como símbolo de identidad propia y de la condición colectiva de nuestro país», dijo el regidor local al iniciar su intervención, «tanto por su innegable valor patrimonial», como por «destacar el valor del municipalismo, el papel de los ayuntamientos, en la conformación colectiva de Galicia».

Durante la ofrenda, Enrique Cabaleiro pidió ayuda al Santísimo «en este tiempo incierto que nos toca vivir, donde contemplamos con preocupación creciente los cambios que vemos en el horizonte de nuestra sociedad», en un mundo «donde los principios de legalidad internacional son conculcados unilateralmente por los más poderosos».

Tuvo palabras también para aquellos que «padecen nuevos tipos de pobreza, que surgen de la precariedad laboral, de los bajos salarios, de la práctica imposibilidad de acceder a la vivienda» o de la «difícil conciliación de la vida familiar y laboral, de las dificultades para la emancipación de los jóvenes», de la «soledad no deseada de nuestros mayores» o de «tantos niños y mujeres que sufren violencia o maltrato».

Por ello, rogó para que «toda la sociedad trabaje en la búsqueda del diálogo y el entendimiento», porque «urge superar la confrontación permanente, el diálogo de sordos» y la «crispación», porque «a pesar de la desinformación que padecemos hay muchos valores que compartimos y que nos unen como sociedad».

En su respuesta, el obispo de Tui-Vigo, Antonio Valín, hizo referencia al «drama de la falta de acceso a una vivienda digna», al «trabajo precario, que roba la esperanza de los jóvenes y condena a los trabajadores a la ansiedad», al «drama de la migración», de esas personas que «que llegan a nuestras fronteras buscando un refugio y a menudo solo se encuentran con un muro injusto de rechazo»; o a la «epidemia invisible de la que apenas se habla», los «problemas de salud mental».

Valín citó al Papá León XIV para recordar que «en la era de la IA», en la que «la dignidad humana corre el riesgo de verse eclipsada por nuevas formas de deshumanización, tenemos el deber urgente de permanecer profundamente humanos».

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El domingo siguiente a la celebración del Corpus Christi tiene lugar en Lugo esta ofrenda -declarada Ben de Interese Cultural-, un acto institucional y religioso en el que participan los mandatarios de las antiguas capitales del Reino de Galicia: A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago de Compostela, Mondoñedo, Betanzos y Tui.