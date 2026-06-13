La reforma del edificio de la Plaza de la Inmaculada de Tui reubica a la Policía

El Concello de Tui ha iniciado las obras de reforma de la planta baja del edificio de la Plaza de la Inmaculada, sede de la Policía Local y del archivo judicial. Esto ha obligado a trasladar temporalmente el servicio al edificio Francisco Sánchez, antes conocido como Área Panorámica. El cuerpo policial ocupará la sala Xacobeo y la atención al público se realizará con entrada por la puerta derecha de la fachada principal del inmueble.

El inicio de las obras también ha obligado a reubicar el archivo judicial en la primera planta del mismo edificio. El Concello tuvo que encargar a una empresa el traslado de dicho archivo, que financió íntegramente con cargo a las arcas municipales. En este sentido, el alcalde, Enrique Cabaleiro, espera que la Dirección Xeral de Xustiza de la Xunta decida mudar el archivo a otro lugar de manera definitiva. Sobre esto, cabe recordar que el inmueble albergó los juzgados de Tui hasta su mudanza a su nueva sede en la calle Camilo José Cela, sin contemplar un espacio específico para custodiar dicho archivo judicial, por lo que este permanece en la Plaza de la Inmaculada en un estado deficiente.

Las obras de reforma del emblemático inmueble suponen una inversión de 200.000 euros, que se financiarán con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino «Vive a Historia, Descubre Tui», sufragado con fondos europeos. Las obras tendrán una duración de tres meses e incluirán actuaciones de accesibilidad, eficiencia energética en las instalaciones, eficiencia energética en la envolvente, mejora de la habitabilidad y funcionalidad y mejora de la protección contra incendios.

El objetivo final del gobierno local es reformar el edificio al completo, por fases. Las obras en curso responden a la primera fase, y en una segunda se prevé acondicionar la primera planta, aunque todavía no se ha valorado ninguna vía de financiación.

Noticias relacionadas

Sobre el futuro final de dicho inmueble, el alcalde indica que todavía no está decidido. En este sentido, cabe apuntar que la descripción del proyecto de esta primera fase establece que el inmueble se acondicionará con fines de promoción turística, aunque manteniendo su uso administrativo institucional.