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Un incendio en una nave con cloro obliga a confinar la zona en O Rosal

El fuego colapsó el techo de la infraestructura industrial que almacenaba productos químicos para desinfectar piscinas

El fuego consume el techo de la nave de suministros para piscina de O Rosal

El fuego consume el techo de la nave de suministros para piscina de O Rosal / Concello do Rosal

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R. V.

Equipos de bomberos se encuentran trabajando en la extinción de un incendio originado en una nave industrial en O Rosal. El fuego, que se encuentra controlado, ha provocado el colapso del techo de la infraestructura.

Tal y como ha informado el 112 Galicia en su perfil de la red social 'X', el fuego comenzó poco antes de las 14.00 horas en una nave ubicada en la carretera das Baladas. En su interior se almacenaban sustancias para la desinfección de piscinas, concretamente cloro, que, durante la combustión, podrían liberar elementos tóxicos.

Pese a que la nave estaba apartada del núcleo poblacional, los bomberos ordenaron el confinamiento, hasta que la nube de combustión se disipase y mejorase la situación.

Según el 112, el incendio se encuentra controlado aunque se mantienen aún algunos pequeños focos aislados. Allí continúan trabajando los bomberos del Baixo Miño, acompañados del GES de A Guarda, Protección Civil de O Rosal y la Guardia Civil.

También fueron informados los departamentos autonómicos de Augas de Galicia y Meteogalicia con el fin de solucionar cualquier síntoma de contaminación en el entorno o en el aire.

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