Alumnado de O Rosal hace una radiografía de los hábitos de consumo

El alumnado de 3º de Primaria del CPI Manuel Suárez Marquier de O Rosal ha llevado a cabo una investigación sobre los hábitos de consumo, con el fin de conocer el futuro que le aguarda al comercio de proximidad. La investigación culminó con el proyecto audiovisual «Unha conversa sobre o comercio local», que presentaron a la alcaldesa de O Rosal, Ánxela Fernández.

Durante tres meses, niños y niñas analizaron la evolución de los hábitos de consumo partiendo de una reflexión inicial sobre el peso cada vez mayor de las compras «online». En una primera fase, el alumnado realizó un análisis de las tiendas existentes en O Rosal a través de herramientas como Google Maps. Con el objetivo de obtener una visión más real de la situación, decidieron salir a las calles para entrevistar tanto a comerciantes como a los vecinos. A Través de estas conversaciones pudieron conocer dónde compran habitualmente los rosaleiros y rosaleiras, qué valoran del comercio local y qué necesidades detectan en la oferta comercial del municipio.

Las conclusiones a las que llegaron son alentadoras: aunque una parte muy importante de la población local realiza compras por internet, la mayoría sigue apostando por las tiendas locales para sus compras habituales, recurriendo al comercio electrónico principalmente para adquirir productos que no se encuentran en el municipio.

El proyecto sirvió también para recoger propuestas e ideas sobre nuevos negocios que los vecinos consideran necesarios en O Rosal. Entre las sugerencias más repetidas aparecieron servicios como una tienda de juguetes o más oferta de ropa infantil.

Noticias relacionadas

Todo este trabajo que cristalizó en un vídeo divulgativo elaborado por el propio alumnado, con el objetivo de poner en valor el comercio de proximidad, sensibilizar sobre su importancia y abrir un espacio de reflexión sobre los hábitos de consumo actuales.