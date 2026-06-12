El Camino Portugués por Tui supera los 12.000 «amigos»

El Concello de Tui ha logrado crear una comunidad digital alrededor del Camino Portugués en Facebook, a través del grupo «Camiño Portugués. Tui». Se trata de una iniciativa municipal que arrancó en 2020 y que acaba de superar los 12.000 seguidores. Más allá de la cifra, el mérito de este grupo de Facebook radica en la actividad de la cuenta, tanto por parte de los usuarios y usuarias, como del administrador, que hace un recuento diario de los peregrinos que llegan a la ciudad, ofrece información fiable, comparte curiosidades y responde dudas.

El grupo conserva además el propósito con el que fueron creadas las redes sociales: conectar a personas de diferentes puntos del mundo. En este sentido, son habituales las publicaciones de personas que tienen previsto iniciar el Camino en Tui en una fecha determinada y buscan compañeros con quien compartir el peregrinaje a Santiago de Compostela.

Según explican desde el Concello de Tui, este grupo de Facebook surgió con el objetivo de cubrir una de las carencias que se detectaban en la promoción de la ruta jacobea a su paso por Tui y a su escasa presencia en redes sociales, especialmente en Facebook, siendo esta la más utilizada en el ámbito de la peregrinación. En este sentido, uno de los datos más interesantes que aprecia el Ayuntamiento es la fidelidad de los «amigos» o seguidores de «Camiño Portugués. Tui», pues, una vez se unen al grupo, no se dan de baja y ayudan a futuros peregrinos con su experiencia.

La media de visitantes diaria superó en todo el invierno las 600 personas, subiendo entre el 31 de marzo y el 31 de mayo a cerca de mil. Incluso alguna publicación llegó a 40.000 usuarios. Por otro lado, el perfil de las personas miembro es mayoritariamente femenino, lo que coincide con las estadísticas del propio Camino Portugués, donde la presencia de mujeres es muy alta.

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Teniendo en cuenta el alcance internacional de las rutas jacobeas, el Concello de Tui también impulsó una versión exclusivamente en inglés de este grupo, con el nombre de «Camino Portugues from Tui». Su balance también es muy satisfactorio, con más de 9.500 miembros, «superando ampliamente las expectativas con las que fue creado», valoran desde el Concello de Tui.