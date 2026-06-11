Tonhito de Poi será el pregonero de la Festa da Langosta de A Guarda
La cita gastronómica contará con degustaciones, música y actividades
La XXXIV Festa da Langosta e da Cociña Mariñeira de A Guarda ya calienta motores para una nueva edición que volverá a convertir el puerto de la villa en uno de los principales focos de atracción del verano gallego. La cita se celebrará del 3 al 5 de julio y repetirá la fórmula estrenada el pasado año, con la apertura de la gran carpa gastronómica desde el mediodía del viernes para ofrecer tres jornadas completas de degustaciones, música y actividades.
Los restaurantes participantes —O Roxo, O Cangrexal, Xeito y Casa Olga— ofrecerán una amplia variedad de platos elaborados con productos del mar, mostrando la riqueza de la cocina marinera local.
El pregonero de la fiesta será Tonhito de Poi, una de las figuras más reconocidas de la música gallega. Fundador de Heredeiros da Crus y líder de Poi Floïd, acumula más de tres décadas de trayectoria artística y destaca su vinculación con la cultura gallega contemporánea.
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