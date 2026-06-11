Tonhito de Poi será el pregonero de la Festa da Langosta de A Guarda

La XXXIV Festa da Langosta e da Cociña Mariñeira de A Guarda ya calienta motores para una nueva edición que volverá a convertir el puerto de la villa en uno de los principales focos de atracción del verano gallego. La cita se celebrará del 3 al 5 de julio y repetirá la fórmula estrenada el pasado año, con la apertura de la gran carpa gastronómica desde el mediodía del viernes para ofrecer tres jornadas completas de degustaciones, música y actividades.

Los restaurantes participantes —O Roxo, O Cangrexal, Xeito y Casa Olga— ofrecerán una amplia variedad de platos elaborados con productos del mar, mostrando la riqueza de la cocina marinera local.

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El pregonero de la fiesta será Tonhito de Poi, una de las figuras más reconocidas de la música gallega. Fundador de Heredeiros da Crus y líder de Poi Floïd, acumula más de tres décadas de trayectoria artística y destaca su vinculación con la cultura gallega contemporánea.