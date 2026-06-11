Seis estaciones y 35 carros para llevar sin cargar peso las compras en Tomiño

Hacer la compra en los establecimientos de proximidad será a partir de ahora más cómodo para los vecinos de Tomiño y Goián. El Concello acaba de completar la ampliación y renovación de la red de puntos Merca e Devolve, un servicio gratuito que permite utilizar carros de la compra para transportar las adquisiciones realizadas en los comercios locales y en los mercados municipales, evitando así cargar con bolsas y peso durante los desplazamientos.

La iniciativa, puesta en marcha como una medida de apoyo al comercio de cercanía y de mejora de la movilidad cotidiana, da un nuevo paso adelante con la incorporación de dos nuevas estaciones, la modernización de las ya existentes y el incremento del número de carros disponibles. La flota pasa de 20 a 35 unidades, lo que permitirá atender una demanda creciente y extender el servicio a nuevas zonas del municipio.

Las nuevas estaciones se han instalado junto a los aparcamientos de la calle República Argentina, en el núcleo de Tomiño, y en las inmediaciones del consultorio médico de Goián. Estas ubicaciones se suman a los puntos ya operativos en las calles Colón y Tui, en O Seixo, así como en la Avenida Ordóñez y junto a la escuela infantil A Galiña Azul, en Goián. Con esta distribución, el Concello pretende que los carros estén disponibles en los principales espacios comerciales y de servicios, facilitando su uso a un mayor número de vecinos.

La alcaldesa de Tomiño, Sandra González, enmarca esta actuación dentro de la estrategia municipal de apoyo al comercio local. La regidora destaca que el objetivo es hacer que comprar en los establecimientos del municipio resulte «cada vez más cómodo y atractivo», al tiempo que se refuerza un modelo de consumo que genera riqueza y empleo en el propio territorio.

Desde el gobierno local recuerdan que el pequeño comercio desempeña un papel fundamental en la vida económica y social del municipio. Más allá de su impacto económico, los establecimientos de proximidad contribuyen a mantener la actividad en las calles, favorecen las relaciones vecinales y ayudan a fijar población en los núcleos urbanos y rurales. En este contexto, medidas como Merca e Devolve buscan eliminar pequeñas barreras que pueden influir en los hábitos de compra de la ciudadanía..

La concejala de Comercio, Cristina Martínez, señala que el servicio ha tenido una buena acogida desde su puesta en marcha y que la ampliación responde precisamente al interés mostrado por los usuarios. Según explica, disponer de carros en más puntos del municipio facilita especialmente las compras de mayor volumen y resulta de utilidad para las personas que realizan sus desplazamientos a pie o que prefieren evitar el uso del vehículo privado para las compras cotidianas.

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El funcionamiento es sencillo y similar al de los carros que se utilizan en las grandes superficies comerciales. Los usuarios pueden recoger un carro en cualquiera de las estaciones habilitadas, utilizarlo durante su recorrido por los comercios y devolverlo posteriormente en cualquier otro punto de la red. El servicio permanece disponible todos los días entre las 09.00 y las 21.00 horas.