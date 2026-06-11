Detenidos dos vecinos de A Guarda por vender cocaína y heroína en una vivienda
La investigación se inició a principios de mayo a raíz de una información recibida sobre el aumento de la presencia de toxicómanos en la zona
E. P.
La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de A Guarda (Pontevedra), un hombre de 56 años de edad y una mujer de 63 años, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y han desactivado un punto negro de venta de estupefacientes en esa localidad del Baixo Miño.
La investigación se inició a principios de mayo a raíz de una información recibida sobre el aumento de la presencia de toxicómanos en una zona del pueblo, en las proximidades de un domicilio. Las vigilancias de los agentes permitieron corroborar un gran trasiego de consumidores, que salían de un vivienda con diferentes sustancias estupefacientes.
El pasado 5 de junio se llevó a cabo una entrada y registro en ese domicilio y se procedió a la detención de los dos sospechosso. En la operación se intervinieron 20 papelinas de cocaína y heroína preparadas para su venta, 12 gramos de heroína, 70 gramos de cocaína, 50 gramos de sustancia de corte, 1.700 euros en efectivo, enseres para la adulteración, cocinado y venta de droga, además de enseres procedentes de un robo con fuerza en vivienda.
Los detenidos, junto con las diligencias, fueron entregados en la Sección Civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Tui, Plaza 3, que acordó la puesta en libertad de los dos arrestados, ambos investigados por tráfico de drogas.
- Los estudiantes que hicieron el examen de Historia de España, en la que hubo problemas, pueden respirar tranquilos: los correctores serán «flexibles»
- De jugar en el Celta de Vigo a emprender juntos: Dos jóvenes gallegos impulsan cultura, tecnología y responsabilidad social con Zona Norte Podcast
- Buscan a una joven de 19 años de Moaña desaparecida desde el martes
- Alumnos de colegios privados en Galicia obtienen mejores expedientes y notas de acceso a la universidad
- Las K9 eléctricas llegarán más lejos: Stellantis planea una nueva evolución para las baterías de las furgonetas viguesas
- El peaje de la selectividad sobre el expediente en Galicia: el alumnado de sobresaliente se reduce a la mitad tras la prueba
- La exmujer del agente FIFA Toni Otero acepta dos años de cárcel y deberá devolver casi 400.000 euros
- Iker Casillas reclama 3,7 millones de euros por el infarto que sufrió en 2019