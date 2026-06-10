Deporte
El sexto torneo de petanca de A Guarda contará con casi 40 equipos
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A Guarda
Las pistas de petanca del Codesal acogerán este sábado, 13 de junio, la sexta edición del Open de Petanca Concello da Guarda, una cita ya consolidada en el calendario deportivo local que reunirá a cerca de 160 participantes de Galicia y Portugal. La presentación oficial del torneo tuvo lugar ayer en las propias instalaciones deportivas.
La competición está organizada por el Club de Petanca O Caldeiro en colaboración con el Concello da Guarda y contará con la participación de 39 equipos. El campeonato arrancará a las 9.00 horas y se prolongará durante toda la jornada hasta aproximadamente las 19.30 horas, cuando se conocerá la tripleta vencedora.
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