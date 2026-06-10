Los papeles custodiados de Tui

Detrás de cada trámite administrativo, de cada acuerdo municipal o de cada decisión que ha marcado la historia local se encuentra un documento. Y detrás de esos documentos, un archivo. Con motivo del Día Internacional de los Archivos, que se celebró ayer, el archivo municipal de Tui reivindicó el papel de estos espacios como guardianes de la memoria colectiva y como herramientas fundamentales para garantizar derechos, preservar el patrimonio y comprender la evolución de la sociedad.

Las cifras del archivo tudense dan una idea de la magnitud de este patrimonio documental. Sus fondos reúnen documentación generada entre 1597 y la actualidad, más de cuatro siglos de historia local conservados en más de 7.090 unidades de instalación. A ello se suma una base de datos formada por más de 37.500 registros descriptivos que permiten localizar y consultar expedientes de buena parte de los fondos documentales custodiados.

El archivo se ha convertido así en una de las principales fuentes para conocer la evolución administrativa, económica y social del municipio a lo largo de los siglos. Entre sus documentos se encuentran testimonios de la actividad municipal, de la gestión de los recursos públicos y de la vida cotidiana de generaciones de tudenses.

Uno de los hitos más importantes en la historia reciente del archivo tuvo lugar el 1 de octubre de 2012, cuando regresó a Tui la documentación histórica municipal que permanecía depositada en el Archivo Histórico Provincial de Pontevedra desde 1943. Este fondo está integrado por 145 libros fechados entre 1597 y 1834, todos ellos en soporte papel y encuadernados en pergamino.

La colección incluye 115 libros de acuerdos municipales y cartas órdenes correspondientes al periodo comprendido entre 1597 y 1775, una documentación esencial para reconstruir la historia institucional de la ciudad. A ellos se suman cinco libros con documentación diversa datada entre 1705 y 1771, así como 16 volúmenes que recopilan copias de las actas de la Xunta del Reino de Galicia entre 1608 y 1834.

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Para acercar este patrimonio a la ciudadanía, el archivo abrirá sus puertas con una visita guiada prevista para este viernes 12 de junio a las 12.00 horas. Los asistentes podrán conocer el funcionamiento de estas instalaciones y descubrir algunos de esos documentos históricos.