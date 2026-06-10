El monasterio de Oia abrirá al público en julio y agosto con visitas guiadas

El Monasterio de Oia abrirá sus puertas del 1 de julio al 31 de agosto con un nuevo programa de visitas de verano que permitirá redescubrir uno de los conjuntos patrimoniales más singulares de la costa gallega. La propuesta, impulsada por la Fundación Bretal, combina historia, paisaje atlántico e investigación en curso en un monumento que continúa evolucionando en paralelo a su proceso de restauración y estudio.

Así, durante los meses de julio y agosto, el Monasterio de Oia ofrecerá visitas de martes a domingo en dos modalidades diferenciadas. Los martes se realizarán visitas acompañadas (no guiadas) de carácter gratuito en horario de mañana, con pases a las 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 horas.

De miércoles a domingo, las visitas sí contarán con un guía, con un recorrido interpretativo por los diferentes espacios, en los siguientes horarios: 11:00, 13:00, 16:30 y 18:30 horas, con acceso exclusivo a la exposición permanente Los presos del Mosteiro: memorias de la Guerra Civil española.

La programación de este verano incorpora novedades en el itinerario, con la incorporación de nuevos espacios visitables y contenidos actualizados a partir de las investigaciones en curso. Estas mejoras permiten ofrecer una lectura más completa y actual del Mosteiro de Oia, reforzando su carácter dinámico y en constante evolución.

Desde la Fundación Bretal destacan que el objetivo de esta programación es mantener vivo el monumento a través de una actividad cultural adaptada a su estado y a las distintas fases del proceso de recuperación. «Cada año la visita es diferente, porque el propio Mosteiro sigue revelando nueva información y nuevas formas de interpretarlo», señalan.

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El Monasterio de Oia se encuentra actualmente en estado de ruina consolidada, dentro de un proceso activo de restauración y puesta en valor. Por este motivo, las visitas no están recomendadas para personas con movilidad reducida.