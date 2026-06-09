Vecinos vigilarán los montes del Baixo Miño para evitar incendios

Las comunidades de montes del Baixo Miño han decidido reactivar el programa Ollos no Monte, una iniciativa de vigilancia y participación comunitaria destinada a reforzar la prevención de incendios forestales ante la inminente campaña de verano. Impulsado por la Mancomunidade de Montes do Baixo Miño, el proyecto vuelve a ponerse en marcha tras los resultados obtenidos en su primera edición, en la que la colaboración vecinal permitió detectar de forma temprana 14 conatos de incendio.

La experiencia desarrollada durante el pasado año evidenció la importancia de la implicación de propietarios forestales, comuneros y ciudadanía en la protección del monte. Según destacan desde la Mancomunidade de Montes Veciñais en Man Común do Baixo Miño, la rápida capacidad de observación y comunicación de las personas participantes resultó clave para evitar que varios focos llegasen a convertirse en incendios de mayor entidad.

Con el objetivo de consolidar y ampliar esta red de vigilancia, el programa incorpora en esta nueva etapa acciones de formación y coordinación. La primera de ellas será una jornada técnica e informativa organizada por la Xunta de Galicia, a través del Distrito Forestal XVIII y de la Dirección Xeral de Defensa do Monte, que se celebrará el próximo 13 de junio en el Auditorio de Goián, en Tomiño.

La convocatoria está dirigida tanto a las comunidades de montes integradas en la mancomunidad como a otras entidades forestales de la comarca interesadas en sumarse a la iniciativa. El propósito es extender la red de prevención al conjunto del territorio del Baixo Miño y fortalecer la colaboración entre las comunidades de montes, la ciudadanía y la administración forestal.

«Creciente riesgo»

Desde la organización subrayan que la reactivación de Ollos no Monte cobra especial importancia en un contexto de creciente riesgo de incendios asociado al cambio climático. Los períodos prolongados de sequía, las olas de calor y la mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos incrementan las posibilidades de aparición y propagación de grandes fuegos forestales.

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Las comunidades participantes consideran que la vigilancia activa y la implicación social continúan siendo herramientas fundamentales para reducir ese riesgo y proteger un patrimonio natural que constituye uno de los principales recursos ambientales, económicos y sociales de la comarca.