El PP de Tomiño abre su programa a los vecinos

El Partido Popular de Tomiño ha puesto en marcha un proceso participativo con el que pretende incorporar las propuestas de los vecinos a su programa electoral para las elecciones municipales de 2027. Bajo el lema Ti Fas Tomiño, la formación liderada por Lara Meneses buscará recoger sugerencias de la ciudadanía sobre las principales necesidades del municipio para incluirlas en los compromisos que defenderá durante el mandato 2027-2031.

La iniciativa prevé llegar a los cerca de 14.000 habitantes del municipio mediante el envío de una carta en la que se les invita a trasladar sus demandas y propuestas, tanto para sus parroquias como para el conjunto del concello. Además, el PP habilitará otros canales de participación a través de internet y de contacto telefónico.