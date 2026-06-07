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Tui tiene abierto el plazo para solicitar un alquiler social en Caldelas

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D. P.

Tui

El Concello de Tui ha iniciado el procedimiento para adjudicar las cinco viviendas rehabilitadas en el antiguo cuartel de Caldelas de Miño, destinadas a alquiler social. Hasta el 20 de este mes se pueden presentar las solicitudes, cuyo modelo está disponible en la web municipal o en la casa del Concello, para la inclusión de las personas interesadas en el listado de demandantes de vivienda de alquiler social.

Para acceder a estas viviendas hay que cumplir una serie de requisitos recogidos en la ordenanza municipal, como estar empadronado en Tui, no poseer otra vivienda en propiedad o que la unidad familiar tenga ingresos inferiores a 2,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples. Entre todas estas personas demandantes que cumplen los requisitos, una vez remate el plazo de solicitud, se realizará una baremación, siguiendo los criterios establecidos en la ordenanza, y se adjudicarán las viviendas.

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