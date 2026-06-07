Tomiño propone a la Xunta elaborar un proyecto piloto contra la plaga de moscas

El Concello de Tomiño celebró una nueva «mesa de convivencia» entre el sector agrícola y los vecinos para abordar la problemática que existe en el municipio con las moscas. En dicho encuentro se acordó dar un nuevo paso institucional con la solicitud de una reunión con la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia, con el objetivo de trasladarle directamente esta situación y avanzar en la definición de medidas conjuntas, como un proyecto piloto para combatir esta plaga de manera integral en el territorio gallego.

La «mesa de convivencia» subrayó que no se trata de un fenómeno aislado ni reciente, sino de una problemática que también se produce en otros Concellos gallegos y que requiere de una respuesta «coordinada, basada en datos científicos, en el rigor técnico y en el respeto a las competencias de cada administración».

En este sentido, el Concello de Tomiño propone a la Xunta de Galicia la colaboración para impulsar un proyecto piloto de Estrategia Territorial Integrada, que permita diseñar y aplicar soluciones innovadoras, evaluables y replicables en otros territorios. «El objetivo es avanzar hacia un modelo de gestión más eficaz, que integre la realidad ambiental, social y productiva del territorio», explican desde el consistorio.

Igualmente, el gobierno local insta a la Consellería de Medio Rural a reforzar las actuaciones de asesoramiento, inspección y control en el uso de abonos y en la gestión de los residuos agrícolas, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa y reducir el impacto de estas prácticas en el entorno. Además, la «mesa de convivencia» también propuso solicitar a la Xunta que ponga en marcha algún tipo de ayuda o solución técnica que permita a los ganaderos mejorar la gestión de estos abonos, ya que en la actualidad no pueden eliminar estos restos de manera rápida, echándolo directamente al campo, una medida que redujo mucho la eclosión de moscas el año pasado.

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Por otro lado, la «mesa de convivencia» volvió a incidir en la necesidad de compatibilizar la actividad agraria, esencial para la economía local, con la protección ambiental y la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas, apostando por soluciones sostenibles y consensuadas. «Este es un problema complejo que requiere responsabilidad institucional y cooperación real entre administraciones. Solo desde el diálogo y el rigor técnico podremos avanzar hacia soluciones eficaces y duraderas que den respuesta a las preocupaciones de los vecinos», insiste la alcaldesa, Sandra González, extendiendo la mano del Concello a la Xunta de Galicia para trabajar de forma conjunta.