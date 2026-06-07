Curro de Torroña
Espectáculo y tradición en Oia
El tradicional curro de Torroña, en la Serra da Groba, atrae a cientos de personas para disfrutar de esta tradición ancestral que forma parte de la identidad de Oia y de su patrimonio cultural
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La parroquia de Burgueira, en Oia, fue ayer el escenario del curro de Torroña, una de las citas más emblemáticas de la Serra da Groba, que reunió cerca de 600 caballos y más de un centenar de potros. Durante la mañana los equinos fueron conducidos hasta el recinto para proceder durante la tarde a las tradicionales labores de rapa, desparasitación y marcaje, fundamentales para mantener el control sanitario y la conservación de los caballos salvajes que viven durante todo el año en libertad en estos montes. El curro atrajo a numeroso público durante toda la jornada, animados por el buen tiempo, para disfrutar de esta tradición ancestral.
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