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Curro de Torroña

Espectáculo y tradición en Oia

El tradicional curro de Torroña, en la Serra da Groba, atrae a cientos de personas para disfrutar de esta tradición ancestral que forma parte de la identidad de Oia y de su patrimonio cultural

El tradicional curro de Torroña

El tradicional curro de Torroña

Pedro Mina

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R. V.

La parroquia de Burgueira, en Oia, fue ayer el escenario del curro de Torroña, una de las citas más emblemáticas de la Serra da Groba, que reunió cerca de 600 caballos y más de un centenar de potros. Durante la mañana los equinos fueron conducidos hasta el recinto para proceder durante la tarde a las tradicionales labores de rapa, desparasitación y marcaje, fundamentales para mantener el control sanitario y la conservación de los caballos salvajes que viven durante todo el año en libertad en estos montes. El curro atrajo a numeroso público durante toda la jornada, animados por el buen tiempo, para disfrutar de esta tradición ancestral.

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