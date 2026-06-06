Tomiño estrena una nueva web para dar a conocer su patrimonio

El Concello de Tomiño ha puesto en marcha una nueva web de patrimonio municipal, patrimonio.tomino.gal, una herramienta digital que permite descubrir, consultar y explorar de forma ordenada e interactiva de todo el valor histórico, natural y etnográfico del municipio. El proyecto supone un paso adelante en la puesta en valor del territorio y en la difusión de un legado que forma parte de la identidad común de Tomiño.

La nueva plataforma nace con el propósito de reunir en un único espacio todo el patrimonio de Tomiño, desde elementos históricos y arquitectónicos hasta recursos naturales singulares, pasando por árboles singulares, espacios de interés cultural o puntos de especial valor turístico. Todo este contenido se organiza en un inventario estructurado que facilita su consulta y comprensión.

«Con esta nueva web damos un paso fundamental en la forma de entender y compartir nuestro patrimonio. No solo hablamos de preservar lo que tenemos, sino de ponerlo en valor, organizarlo y hacerlo posible para que cualquier persona pueda conocer mejor quienes somos y de donde venimos», destacó la alcaldesa, Sandra González, en la presentación de la web, ayer.

La web, disponible en gallego e inglés, incorpora un mapa interactivo en el que se geolocalizan los distintos elementos patrimoniales, así como fichas descriptivas accesibles, un listado con filtro por categorías o una sección de rutas que permite descubrir el territorio a través de recorridos conectados con el patrimonio.

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La herramienta está pensada como un recurso abierto y dinámico, que no solo permite consultar información, sino también acercar nuevos datos y participación ciudadana, convirtiéndose en un espacio vivo de construcción colectiva del conocimiento sobre el territorio tomiñés.