Una persona excarcelada y otras dos heridas en una colisión entre dos coches en Tomiño

Una persona tuvo que ser excarcelada y otras dos resultaron heridas en una colisión entre dos coches registrada esta madrugada en Tomiño. En total, el accidente dejó tres personas heridas.

El siniestro se produjo alrededor de las 00.20 horas en el kilómetro 65 de la carretera PO-552. Fue entonces cuando un particular llamó al 112 Galicia para alertar de una colisión entre dos vehículos y advertir de que podía haber personas atrapadas.

De inmediato, desde la Sala de Operaciones del 112 se solicitó la intervención del Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos del Baixo Miño, del GES de A Guarda, de la Guardia Civil y de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Tomiño.

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Finalmente, los equipos de emergencia tuvieron que excarcelar a una de las personas que viajaba en uno de los vehículos implicados. Además de ella, otras dos personas resultaron heridas, por lo que los servicios sanitarios atendieron y trasladaron a un total de tres afectados.