Una protectora de Tui pide a los peregrinos que no dejen que los perros los sigan en el Camino

La protectora de animales Aloia de Tui ha lanzado un mensaje urgente dirigido a los peregrinos que recorren el Camino Portugués de Santiago a su paso por la comarca. Bajo el lema «El Camino se comparte, no se rompe», la entidad pide a los caminantes que no permitan que los perros de las zonas rurales los acompañen durante kilómetros, por muy entrañable que pueda parecer la escena.

Tui es una de las etapas más transitadas del Camino Portugués, una ruta en la que es habitual que los peregrinos se crucen con animales de aldeas y núcleos rurales. Muchos de estos perros, explican desde la protectora, salen a saludar, curiosear o caminar un rato junto a los grupos. Sin embargo, Aloia advierte de que darles comida, acariciarlos o animarlos a seguir la marcha puede tener consecuencias graves.

«Puede parecer una anécdota entrañable, pero darles comida, mimos o permitir que caminen contigo durante kilómetros tiene consecuencias devastadoras», señala la protectora en su aviso.

La entidad recuerda que un perro rural conoce su territorio, pero puede desorientarse si recorre cinco, diez o quince kilómetros detrás de un grupo de peregrinos. Al alejarse de su zona habitual, el animal puede perder el rastro de olor de su hogar y no saber regresar. Además, queda expuesto a carreteras, autovías y otros peligros que normalmente no forman parte de su entorno.

«Él jamás volverá a la suya»

«Tú terminarás tu viaje y volverás a tu casa con una gran experiencia que contar. Pero si dejas que ese perro te siga, él jamás volverá a la suya», advierte Aloia, que insiste en que ese gesto puede acabar convirtiendo al animal en «un perro abandonado más».

Cartel de advertencia. / FDV

La protectora recomienda a los peregrinos que, si un perro comienza a seguirlos, no le den comida ni agua, no le hablen con tono cariñoso y le indiquen con firmeza que regrese a su casa. También aconseja hacer un gesto claro de parada y evitar cualquier comportamiento que refuerce el vínculo con el grupo.

En caso de que el animal insista, parezca perdido, herido o se encuentre en peligro, Aloia pide preguntar en las casas más próximas, avisar a los hospitaleros del albergue anterior o contactar con las autoridades locales o con la protectora de la zona.

«El verdadero respeto por los animales del Camino es dejarlos donde pertenecen: en su hogar», concluye la entidad, que agradece la colaboración de los peregrinos y les desea «buen Camino».