El Camino Portugués recibió casi 17.000 peregrinos en mayo

El Camino Portugués continúa consolidándose como una de las grandes rutas jacobeas internacionales. Durante el pasado mes de mayo, 16.737 peregrinos recorrieron esta vía de peregrinación que pasa por Tui, lo que representa un incremento del 13% con respecto al mismo periodo de 2025, tal y como se desprende de los datos publicados por la Oficina del Peregrino de la Catedral de Santiago. En total, la ruta lusa concentró el 20,96% de los 80.059 peregrinos que llegaron a Santiago de Compostela durante el mes de mayo.

La dimensión internacional de esta ruta queda especialmente reflejada en la procedencia de sus caminantes. El 82% de los peregrinos que eligieron el Camino Portugués eran extranjeros, mientras que solo el 18% procedían de distintos puntos de España. Estados Unidos, Italia, Alemania, Brasil y Portugal se sitúan entre los principales mercados emisores.

En este escenario, Tui continúa desempeñando un papel protagonista como puerta histórica de entrada a Galicia. Durante el mes de mayo, 5.065 peregrinos iniciaron su peregrinación en la ciudad tudense, convirtiéndola en el quinto punto de partida más utilizado entre todos los Caminos de Santiago. En el acumulado anual, Tui se consolida como el segundo lugar de inicio más escogido por peregrinos de todo el mundo, con 10.994 personas, solo por detrás de Sarria en el Camino Francés.

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«Estos datos confirman la excelente salud del Camino Portugués y su importancia para el presente y futuro económico de Tui», valora la concejala de Turismo, Ana Núñez. Además, desde el Concello de Tui insisten en la necesidad de avanzar hacia a una medida más completa y necesaria de los flujos de peregrinación, ya que los datos oficiales no incluyen la totalidad de los peregrinos que realizan el trazado oficial del Camino Portugués de la Costa a través de Vila Nova de Cerveira. Las estimaciones municipales apuntan a que, de ser contabilizados, los registros asociados a la entrada de peregrinos por Tui se incrementaría de manera significativa, reforzando todavía más el liderazgo de la calidad como principal puerta de entrada de los Cominos Portuguesas en Galicia.