El curso escolar está llegando a su fin y es hora de hacer balance de todo lo aprendido. En el CEIP Plurilingüe Nº1 de Tui lo hacen con la celebración del Congreso EDUCOODS, un encuentro educativo que convierte el Paseo da Corredoira en un aula abierta en el que tanto el alumnado de este colegio como de otros centros invitados exponen los proyectos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los que han trabajado a la largo de todo el curso.

El futuro sostenible se gesta en las aulas

El congreso, que comenzó el martes y se extiende hasta mañana, viernes, concentra conocimientos educativos, ingenio y mucha ilusión. Cada clase expone sus proyectos en un puesto y son los propios alumnos y alumnas los encargados de explicar la temática en la que han trabajado. Algunos se apoyan en materiales gráficos y otros incluso hacen partícipe a quien se acerca a su puesto, invitándolos a probar con juegos didácticos que ellos mismos han elaborado. Es el caso del CEIP Plurilingüe As Solanas, de A Guarda, cuya clase de 4º de Primaria profundizó este año en la arquitectura indiana de su localidad. Trasladaron sus conocimientos al Paseo da Corredoira de Tui con réplicas en miniatura de las casas indianas y juegos que tenían premio para quien los completara.

Los anfitriones, el alumnado del CEIP Plurilingüe Nº1 de Tui, llevaron al congreso varios proyectos relacionados con la reducción de las desigualdades, el fin de la pobreza, el consumo responsable, la igualdad de género y la salud. Por ejemplo, las clases de 5º y 6º de Primaria compartieron un estand en el que daban a conocer el «plato Harvard», una guía visual creada por expertos de nutrición de la Escuela de Salud Pública de Harvard que sirve para diseñar comidas equilibradas y saludables. También concienciaron al público sobre la cantidad diaria de ingesta de azúcar recomendable. «Para niños cuatro terrones y para adultos aún menos», explicaban ayer Uxía, David y Pedro, alertando de que un helado puede contener hasta 75 terrones de azúcar.

Además del CEIP Plurilingüe Nº1 y del CEIP Plurilingüe AS Solanas, participaron ayer el CEIP Pazos de Reis, CEIP de Guillarei, Aceesca, CPR Plurilingüe Monterrey, Colegio San José de Cluny, CEIP Carballedo, Escuela de la Banda de Música Popular de Tui, CEP Pedro Caselles, CPI Curros Enríquez, Conservatorio Profesional y Escuela de Música Municipal de Tui y Universidad de Vigo. En total, 24 centros educativos pasarán esta semana por el congreso, que vuelve a abrir hoy y mañana de 10.30 a 13.30 horas en el Paseo da Corredoira.

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También están programadas actividades complementarias por la tarde, como una foliada que tendrá lugar hoy, a partir de las 18.00 horas, en la Praza da Inmaculada.