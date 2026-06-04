La comisión de límites aborda los retos del Miño internacional

La Comisión Permanente Internacional del Río Miño se reunió ayer en Tomiño para abordar los retos del tramo fronterizo. Se trataron los reglamentos de navegación, la regulación de la pesca y la caza, especialmente de la pesca de la lamprea y la angula, así como los aspectos susceptibles de mejora en los sistemas de protección medioambiental, seguridad pública y emergencias.

La reunión estuvo presidida por los embajadores de España y Portugal, con la vicepresidencia del comandante naval del Miño y del subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada. También asistieron alcaldes y alcaldesas de los municipios ribereños, tanto de Galicia como de Portugal.

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Los asistentes a la reunión destacaron la cooperación institucional entre España y Portugal, que «contribuye a transformar los desafíos comunes en oportunidades de crecimiento y prosperidad compartida».