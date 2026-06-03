Mayores y personas con escasa movilidad, por la carretera en Caldelas de Tui por la falta de aceras

La asociación de vecinos de Caldelas de Tui reclama públicamente actuaciones urgentes para mejorar la seguridad vial en la carretera de titularidad autonómica PO-404 a su paso por la parroquia, ante la «falta de seriedad y compromiso» que atribuyen a las administraciones competentes, sobre todo a la Xunta, de quien depende ese vial.

El colectivo vecinal denuncia la ausencia de aceras y de espacios adecuados para el tránsito peatonal en varios tramos de la vía, así como el mal estado de la vegetación de las márgenes, que en algunos puntos llega a ocultar la señalización. También alertan del peligro que suponen las curvas cerradas sin visibilidad, una situación que califican de «desafío continuo» para vecinos y usuarios habituales de la carretera. Según exponen, esta problemática afecta especialmente a escolares que se desplazan hasta las paradas de autobús, usuarios del balneario, personas con movilidad reducida, familias con carritos de bebé y residentes de la zona.

La asociación recuerda que representantes de distintas administraciones visitaron Caldelas en 2023, a petición del Concello y de los propios vecinos, para comprobar in situ la peligrosidad de la PO-404. Durante aquella visita, incluso se abordó con algunos residentes la posibilidad de realizar expropiaciones para acometer mejoras en la vía.

Ante la falta de avances, los vecinos reiteran ahora su petición para que se acometa la corrección de las curvas ya detalladas en un escrito remitido en 2024, así como la construcción de aceras en los tramos donde todavía no existen. «Caldelas de Tui es un pueblo balneario con mucha población y abundante tráfico», subrayan.

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La asociación vecinal insiste en que las actuaciones reclamadas no solo contribuirían a mejorar la seguridad de los residentes, sino también la imagen y accesibilidad de una parroquia que recibe cada año a numerosos visitantes atraídos por su histórico balneario. Por ello, pide a las administraciones competentes que concreten plazos y compromisos para ejecutar unas mejoras que consideran «imprescindibles» y que, según recuerdan, llevan años demandando sin que hasta el momento se hayan materializado avances significativos.